Am Mittwoch (Stand: 12.30 Uhr) gibt es im Landkreis Germersheim 19 bestätigte positive Corona-Fälle. Die Gesamtzahl beläuft sich nach Mitteilung der Kreisverwaltung auf 5571 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Seit Dienstag wurde kein neuer Fall registriert. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 7,0, nach 7,8 am Tag zuvor. Der Wert gibt die Anzahl der Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen an bezogen auf 100.000 Menschen.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 379 Infizierte seit Beginn der Pandemie/1 aktuell Infizierter/357 Genesene/21 an oder mit Covid Verstorbene

Wörth: 871/3/860/8

VG Kandel: 502/0/497/5

VG Jockgrim: 585/1/570/14

VG Rülzheim: 551/10/533/8

VG Bellheim: 653/1/624/28

Germersheim: 1233/3/1212/18

VG Lingenfeld: 797/0/774/23

Kreis GER: 5571/19/5427/125