Das Restvermögen des MGV „Eintracht 1872“ fällt an die Stadt.

„Das Lied ist aus, das wir für euch gesungen“. So oder ähnlich könnte man, frei nach dem Titel, zu dem Robert Stolz die Melodie komponierte , das Abschlusstreffen des Männergesangvereins „Eintracht 1872“ Hagenbach überschreiben. Das Foyer des Kulturzentrums durchzog am Freitagabend ein Hauch von Wehmut. Man traf sich nicht wegen der Vorweihnachtszeit, sondern zum allerletzten Male im Kreise der Vereinsfamilie. Denn die Geschichte eines der ältesten Vereine in der Stadt geht mit dessen beschlossener Auflösung zum 31. Dezember zu Ende.

Zuletzt, auch als das Ende schon nahe war, hatte es an Sängernachwuchs einerseits gefehlt, andererseits aber auch an Personen, die bereit waren, die Führung des MGV Eintracht zu übernehmen. Die Corona-Pandemie, so war zu hören, war auch nicht förderlich fürs Vereinsleben. Und das ausgerechnet noch im 150. Jahr seines Bestehens. Beim Abschiedsfest, zu dem neben den Mitgliedern und deren Partnern auch viele Freunde und Gönner gekommen waren, verkündete der kommissarische Vorsitzende Robert Meyerer das Ende.

Bemühungen um Zusammenarbeit scheitern

Alle Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit dem Gesangverein Frohsinn hätten letztlich nicht zu einem Erfolg geführt. Auch der Vorschlag, innerhalb des „GV Frohsinn“ eine eigene Abteilung zu bilden, sei nicht zum Tragen gekommen. Bei der letzten Mitgliederversammlung habe es für eine Integration keine Mehrheit gegeben, was die Auflösung des MGV Eintracht zur Folge hatte. Was bleiben wird sind viele schöne Erinnerungen an erfolgreiche Veranstaltungen, etwa den Auftritt der Mainzer Hofsänger oder der Tölzer Sängerknaben.

Günter Ulm, Ehrenvorsitzender der Eintracht, erwähnte auch die Einführung der Hagenbacher Kulturtage und die Vereinsjubiläen. Vor allem die Festtage zum 125-jährigen Bestehen „seines Vereins“, die Tausende von Besucher ins Festzelt gelockt hatten. Ulm nahm das Abschiedsfest zum Anlass, sich persönlich mit bewegenden Worten auch bei zahlreichen Unterstützern der „Eintracht“ zu bedanken, ohne die Vereinsarbeit nicht möglich gewesen wäre. Sie hätten nie „Nein“ gesagt, wenn er sie um Hilfe gebeten hatte, lobte er Sponsoren und Mitglieder, auf die man habe zählen können, bei Konzerten und Vereinsfesten ebenso wie bei den Vereinsausflügen, an die man gerne zurückdenken werde.

Geld für Kitas und Bücherei

Nach der Auflösung des MGV „Eintracht“ fällt das restliche Vereinsvermögen satzungsgemäß an die Stadt Hagenbach, die es, sagte Stadtbürgermeister Christian Hutter (CDU), dem Wunsch der „Eintracht“ gemäß an die örtlichen Kindergärten und die Bücherei weiterleiten werde. Das Treffen der Eintracht-Familie war auch allerletzte Gelegenheit, verdiente Sänger zu ehren.

Hans Hofmann, Vorsitzender des Kreis-Chor-Verbandes Südliche Rheinpfalz, konnte dabei eine Ehrenurkunde an Viktor Janzer überreichen, der seit 25 Jahren aktiver Sänger ist Mit der Ehrenurkunde und der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet wurde aber auch Günter Ulm, der mit nicht einmal 14 Jahren als junger Sänger angefangen hatte und dem Chor über 70 Jahre die Treue hielt. Hofmann würdigte auch die Verdienste von Ulm in der Vereinsführung und für die Kulturarbeit in Hagenbach. Ulms vor Jahren geäußerter Wunsch, einen gemeinsamen Männerchor in Hagenbach zu gründen, sei leider nicht in Erfüllung gegangen, betonte Hofmann. Weitere Ehrungen: Herbert Vogel und Rüdiger Wiebelt (je 60 Jahre Mitgliedschaft) und Roland Winter(Ehrenmitglied).

Verdienste um Kulturarbeit

Den Ehrenbrief, eine ganz besondere Form der Anerkennung des Chorverbandes der Pfalz für außerordentliche Verdienste in der Vereinsführung übergab dessen Vorsitzender an Robert Meyerer, den derzeitigen kommissarischen Vorsitzenden. Meyerer gehört seit 25 Jahren zur Vorstandschaft des MGV „Eintracht“ und muss derzeit viele eher undankbare Aufgabe im Zusammenhang mit dessen Auflösung erfüllen.

Für den Vorsitzenden des Chorverbandes war der Abschlussabend aber auch Anlass zum Dank an die „Eintracht“ für deren große Verdienste um die Kulturarbeit in Hagenbach und darüber hinaus. Dessen Veranstaltungen seien immer Höhepunkte im Vereinsjahr gewesen. Hofmann bedauerte die Entscheidung der Mitglieder, den Verein aufzulösen. Allerdings müsse man demokratische Entscheidungen akzeptieren, so der Chorverbandsvorsitzende.