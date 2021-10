Welche Veranstaltungen können in nächster Zeit angesichts der Corona-Pandemie stattfinden? Welche nicht? Das hat der Ortsgemeinderat Knittelsheim am Mittwoch beraten.

Die Gemeinde plant für 2. Januar 2022 einen Neujahrsempfang: In welcher Form dieser stattfindet, ist laut Ortsbürgermeister Ulrich Christmann (CDU) derzeit aber noch offen und von den Corona-Zahlen abhängig. Klar ist dagegen, dass an diesem Tag ein neues Knillsemer Kätzel inthronisiert werden soll.

Eigentlich findet dieser feierliche Akt alle zwei Jahre zur Kerwe-Eröffnung im Oktober statt. In diesem Jahr war das aber nicht der Fall. Stattdessen wurde die Amtszeit von Chiara Fuchs um knapp drei Monate verlängert.

Der Volkstrauertag am 14. November beschränkt sich in allen Gemeinden der VG Bellheim jeweils auf eine „stille Kranzniederlegung ohne Musik und Ansprachen“. Beim „Weihnachtsständchen“ am 24. Dezember auf dem Römerplatz soll es dagegen besinnliche Musik geben.

Das Martinsfest mit Laternenumzug am 11. November und der ursprünglich für 28. November terminierte Seniorennachmittag fallen aufgrund steigender Inzidenzen aus. Der Pandemie zum Opfer fallen zudem der Christkindlmarkt sowie die Knicklicht-Party des Fördervereins für Kinder und Jugend im Dezember.