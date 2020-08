Der Jockgrimer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr nicht statt. Schon vor zwei Wochen erhielten die Teilnehmer der Vorjahre von der Kulturgemeinschaft einen Brief, in dem die Organisatoren über die Absage des als Knuspermarkt bekannten Weihnachtsmarktes informierten. Der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, Michael Werling, nannte als Grund für diese Entscheidung die Corona-Pandemie. „Bis zum 31. Oktober sind bisher alle Großveranstaltungen abgesagt. Wie es danach weitergeht, kann niemand sagen. Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschieden, in diesem Jahr den Knuspermarkt ausfallen zu lassen.“ Dies ist nach der Kerwe und dem Hinterstädtelfest das dritte Volksfest, das die Jockgrimer Kulturgemeinschaft in diesem Jahr wegen der Corona-Krise absagen musste.