In der Nacht zum Samstag wurde in Rülzheim ein 19-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Für das Fahrzeug konnte er keine Fahrerlaubnis vorzeigen, so die Polizei. Am Roller war zudem ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2002 angebracht. Eine aktuelle Versicherung bestand nicht. Ein Urintest beim Fahrer reagierte positiv auf Cannabis, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrer muss sich nun wegen mehreren Strafanzeigen verantworten.