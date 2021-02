Keine Führerschein aber Medikamente im Blut und im Auto: Am Freitagmittag kontrollierte die Polizei am Grenzübergang Bienwald ein Auto. Der 48-jährige Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb entsprechende Ermittlungen an der Kontrollstelle eingeleitet wurden. Diese ergaben, dass der Autofahrer gar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln hindeuteten. Der Autofahrer berichtete schläfrig und immer wieder abwesend, dass er die „Ausfahrt“ verpasst habe. Er habe nach eigenen Angaben am Vortag viele Medikamente eingenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde eine größere Menge an Medikamenten mit beruhigender Wirkung gefunden. Diese verstärkten den Verdacht der Polizei, dass das Auto unter Beeinflussung von Medikamenten gefahren worden sein könnte. Die Autofahrt wurde untersagt, eine Blutprobe durch eine Ärztin auf der Dienststelle entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt.