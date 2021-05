Die Rheinfähre „Baden-Pfalz“ verkehrt am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. Mai, nicht zwischen Neuburg und Neuburgweier. Die Betreiber informierten, dass das bevorstehende Hochwasser dafür verantwortlich ist. Laut Prognose könnte der Pegel am Dienstag die Meldehöhe von 6,50 Metern am Pegel Maxau erreichen.