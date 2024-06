In Büchelberg wurde eine Freiluftveranstaltung in die Halle verlegt. Grund sind die Stechmücken, die in einer schon lange nicht mehr gesehenen Häufigkeit auftreten – nicht nur in Büchelberg. Dass sich die Plagegeister derzeit so ausbreiten, hat mehrere Gründe. Hoffnung macht der angekündigte Sommer. Oder etwa nicht?

Geplant war ein stimmungsvolles Open-Air-Konzert an einem lauen Sommerabend im schmucken Laurentiushof. Das Duo „Father and Son“ wird am Samstag, 29. Juni, das Kulturprogramm