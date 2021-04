Wörth. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der hohen Inzidenzzahlen im Kreis Germersheim sieht der Vorsitzende des MGV Concordia Wörth, Jürgen Herbst, auch in diesem Jahr kaum eine Chance für das traditionelle Sängerfest – verbunden mit einem Gottesdienst – an der Grillhütte an Himmelfahrt.

„Im letzten Jahr musste die Stadt aus demselben Grund alle Veranstaltungen im Mai absagen. Dieses Jahr sehe ich, auch in Anbetracht der kurzen Zeit für die Vorbereitungen und die benötigten Helfer, leider keine Chance, das weit über die Grenzen von Wörth hinaus von Hunderten von Ausflüglern beliebte Fest am 13. Mai auszurichten“, so Herbst.

Auch unter Coronabedingungen mit Einschränkungen sei diese Veranstaltung nicht durchzuführen und zudem für den Verein unrentabel.