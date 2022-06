Gegen 7.44 Uhr am Freitagmorgen schlug der Alarm in einem Aufzug des Stadtbahntunnels am Europaplatz an. Dabei handelte es sich um einen Fehlalarm, wie die VBK nun informieren. Es gab keinen Brand und auch keine Rauchentwicklung. Die unterirdische Haltestelle wurde automatisch geräumt. Die Fahrgäste verließen die Haltestelle sehr zügig und ruhig, wie es in einer Mitteilung heißt. In der unterirdischen Haltestelle Europaplatz fuhren die Rauchschürzen herunter und oberirdisch öffneten sich die Rauchklappen. Die alarmierte Feuerwehr rückte an, ebenso Polizei, Rettungsdienst und das VBK-Team. Der Verkehr im Tunnel musste nicht unterbrochen werden, oberirdisch war der Schienenverkehr für rund 15 Minuten unterbrochen. Was den Alarm ausgelöst hat, ist noch nicht klar.