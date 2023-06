Es ist die Jahreszeit der kuriosen Tiermeldungen. Im Landkreis gibt es Reptilien, die durchaus mithalten können. Denn sie haben mit Sammy und Lotti etwas ganz Wichtiges gemein.

Es ist heiß, die Luft flirrt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Meldungen aus der wunderbaren Welt der Tiere die Runde machen. Kaimann Sammy hatte es 1994 in die Schlagzeilen geschafft, als er in einem Baggersee nahe Dortmund entfleucht war. 2015 hatte die Alligatorschildkröte Lotti im Ostallgäu angeblich einen Jungen beim Baden ins Bein geschnappt – der Rest ist Geschichte. Doch auch der Landkreis Germersheim hat Reptilien zu bieten. Allerdings waschechte, die auch abseits des Sommerlochs existieren. Ihre Gemeinsamkeit mit Sammy, Lotti und dem Ungeheuer von Loch Ness? Man bekommt sie kaum zu sehen.

Jüngst sind gleich 49 Tiere dazu gekommen. Das Sealife Speyer hat Sumpfschildkröten am Altrhein bei Neuburg in die freie Natur entlassen. Das Großaquarium zieht seit 2008 die einzige heimische Schildkrötenart, die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbiscularis) auf, bevor der Nachwuchs ausgewildert werden kann. Der Grund für die Wiederansiedlung: Die Schildkrötenart galt in Rheinland-Pfalz als ausgestorben. Seit dem Mittelalter seien die Schildkröten in großen Mengen gefangen worden, da sie als Speise dienten, sagen Naturschützer. Auch ihre Lebensräume seien teilweise zerstört worden.

Allerdings dürfen die Panzerträger erst ab einer bestimmten Größe in die freie Wildbahn: Das erhöht ihre Überlebenschancen. Auf Speisekarten mögen Schildkröten und entsprechende Suppen zwar längst nicht mehr politisch korrekt sein. In der Tierwelt sieht das aber ganz anders aus. Außerdem muss so eine kleine Schildkröte groß genug sein, um einen Chip zu tragen. Schließlich ist das mit der Freiheit in der Natur relativ: Ein Forschungsteam kann die Reptilien dank der Chips identifizieren und die Bewegungen der Tiere nachvollziehen. So mögen die neuen 49 zwar keine kreativen Namen tragen, eine eigene, vermutlich vielstellige, eigene Nummer haben sie allemal.

Die Sumpfschildkröte hat jedoch ein sehr scheues Wesen und es zieht sie nicht wirklich in die Schlagzeilen. Zu Beginn der Wiederansiedlung wurde zwar kurz von Beobachtungsstationen geträumt, an denen man über Scheiben einen Blick in das Unterwasserwohnzimmer werfen kann. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass das nichts bringen würde, bekämen die Schildkrötenfreunde doch nur schnöde Algen zu Gesicht und trüb ist das Wasser sowieso.

Die beste Gelegenheit zur Sichtung ist also der Umzug. Da steht auch demnächst wieder einer an: Am 5. Juli werden die nächsten Europäischen Sumpfschildkröten ausgesiedelt, wieder in Neuburg. Wer also zumindest einmal die Reptilien erblicken will, die es tatsächlich gibt, auch wenn sie kaum einer jemals sieht, sollte sich diesen Termin im Kalender markieren.