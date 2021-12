Der Kreis schließt ab Montag, 13. Dezember, wegen der nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen alle seine Hallen für außerschulische Veranstaltungen, zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen und Sportveranstaltungen. Das teilte am Mittwochabend die Kreisverwaltung mit. Diese Regelung gelte zunächst bis zum Ende der Schulferien. Sowohl das Ministerium für Bildung sowie das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz seien über die Maßnahme informiert worden. In einer Telefonkonferenz hätten die Bürgermeister der Verbandsgemeinden und Städte im Kreis Germersheim ein einheitliches Vorgehen bei ihren Hallen signalisiert. „Sie fällen die Entscheidung jedoch unabhängig vom Kreis mit Berufung auf ihr Hausrecht“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.