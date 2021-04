Am Donnerstag, 1. April, gegen 23 Uhr erreichte die Polizei Germersheim ein Notruf. Es sei ein Rollerfahrer in Germersheim, in der Mainzer Straße, gestürzt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-jährigen Mann aus Bellheim. Er war mit seinem Roller beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs zunächst von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Die Fahrt endete mit einem Sturz nach dem Zusammenstoß mit dem Verkehrszeichen auf dem Fahrbahnteiler.

Gegenüber den Beamten äußerte der Mann, „ehrlich sein zu müssen“. Er räumte ein, dass er Alkohol getrunken und Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Bei der Unfallaufnahme stellte sich weiterhin heraus, dass die Mofa-Prüfbescheinigung für den Roller nicht ausreichend war. Im Besitz einer „richtigen“ Fahrerlaubnis war der Bellheimer nicht, so die Polizei. Zudem war der Versicherungsschutz für den Roller bereits 2018 abgelaufen.