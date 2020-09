Ein weiterer überregional bekannter Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Der Anneresl-Markt 2020 findet nicht statt. Das teilten die drei Beigeordneten der Ortsgemeinde Rheinzabern am Donnerstag mit. Den Beschluss habe man am Mittwoch in Übereinkunft mit der Kulturgemeinschaft gefasst, heißt es in einer kleinen Information der Gemeinde.

Der nostalgische Weihnachtsmarkt mit zirka 50 Buden findet normalerweise am ersten Adventswochenende im historischen Ortskern von Rheinazbern statt. Dazu kommt stets ein großes Kulturprogramm.

Anlässlich der aktuellen Situation könnten Veranstaltungen und Spezialmärkte, zu denen die Weihnachtsmärkte zählen, lediglich unter sehr aufwändigen Corona-Hygieneverordnung durchgeführt werden, heißt es in den Schreiben weiter. „Der Veranstalter kann die Verantwortung für die Einhaltung der Vorgaben nicht tragen. “