Die Stadtwerke erneuern im Zuge des Ausbaus An Fronte Beckers und der Klosterstraße auch die Wasserleitungen. Das erste Teilstück wurde bereits gebaut, konnte allerdings noch nicht in Betrieb genommen werden: Die Wasserproben haben die Vorgaben nicht erfüllt.

Da es sich bei Wasser „um unser wichtigstes Lebensmittel handelt“ achten die Stadtwerke sehr auf die Hygiene, heißt es in einer Pressemitteilung, „Baustellen sind schließlich alles andere als keimfrei“. Neue Leitungen würden daher zunächst desinfiziert, dann gespült und anschließend beprobt. Die Wasserprobe von der Einspeisung und am Ende der neuen Leitung werden von einem Labor untersucht. Die neue Wasserleitung darf erst an das Trinkwassernetz angeschlossen werden, wenn auch am Austritt der Leitung alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt sind.

Dies sei leider bei der letzten Probe noch nicht der Fall gewesen Die Stadtwerke haben daher die Neubaustrecke nochmals über das Wochenende mit Chlor desinfiziert, am Montag soll erneut gespült werden. Danach werden Wasserproben vom Landesuntersuchungsamt überprüft. Mit den Ergebnissen sei frühstens am Mittwoch zu rechnen, heißt es in der Mitteilung weiter. Aufgrund der zuletzt nur noch geringen Belastung sei man zuversichtlich, dass man die neue Leitung anschließend in Betreib nehmen könne und die Baustelle zügig weiterläuft.