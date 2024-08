Vor noch gar nicht allzu langer Zeit haben wir berichtet, dass die Baustelle vor der Fronte Beckers/Klosterstraße im Zeitplan ist. Das ist nun hinfällig – wenn auch nur minimal. Denn seit über vier Wochen geht es nicht weiter. Gut, dass in diese Zeit auch die Betriebsferien der bauausführenden Firma gefallen sind. Grund für die Verzögerung sind Keime, die in den neu verlegten Wasserleitungen gefunden wurden. Wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Germersheim, Wolfram Baumgartner, sagt, wurden die Leitungen mit Chlorwasser gefüllt, stehen gelassen, danach gespült und Proben entnommen. Bei der letzten Probenentnahme wurde „noch ein Keim gefunden“. Nun werde über das Wochenende erneut die Leitung mit Chlorlösung gefüllt. Am Montag soll gespült und erneut eine Probe entnommen werden. Vermutlich am Mittwoch werde dann das Ergebnis vorliegen. Die neue Wasserleitung sei noch nicht mit dem Wassernetz der Stadt verbunden, sondern werde mittels Wasser aus einem Hydranten gespült. Keime könnten so nicht in das Wassernetz gelangen.