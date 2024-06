In Schaidt trat Kurt Geörger nach 20 Jahren nicht mehr an. Der heute 74-Jährige wurde zuletzt 2019 als einziger Kandidat mit 86,5 Prozent im Amt bestätigt. Jetzt hat SPD-Kandidat Hartmut Kechler mit 41,7 Prozent die Nase vorne. Als zweiter geht Thomas Kirschenmann (WG Parteilose Bürger) mit 34,7 Prozent in die Stichwahl. Ausgeschieden ist Thomas Krämer (Grüne).

Hartmut Kechler (SPD) war bisher stellvertretender Ortsvorsteher. Der 64-jährige Kechler ist als Handelsfachwirt bei Siemens beschäftigt. Er führt auch die Kandidatenliste der SPD für den Ortsbeirat an. Mit Blick auf die Stichwahl sagt er: „Ich habe ein gutes Gefühl.“

Kirschenmann findet sein Wahlergebnis gar nicht so schlecht, sagt er: „Wir treten schließlich das erste Mal an.“ Das Ergebnis sei noch ausbaufähig: „Und das werden wir in der Stichwahl schaffen.“ Er vertraue auf sein Wahlprogramm.

Seit Jahren ist Kirschenmann Vorsitzender des Kulturrings Schaidt und des Fördervereins Heimatmuseum und Brauchtum Schaidt. Er führt auch die Kandidatenliste für den Ortsbeirat von Schaidt an.