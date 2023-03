Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Blutsaugen brauchen Stechmücken viel Wasser: In diesem Element sind ihre Larven zuhause. Wenn der Sommer so trocken bleibt wie er anfängt, kann der Mückenschutz stecken bleiben. Die Schnakenbekämpfer kümmern sich derweil in Ruhe um die Tigermücke. Die ist in einer Südpfalz-Gemeinde schon heimisch geworden.

„Der Rhein führt Niedrigwasser, weil es wenig Regen gibt“, stellt Xenia Augsten fest. Sie ist Sprecherin der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage