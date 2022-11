Leerstände in der Gemeinde werden nur auf Anfrage hin vermarktet und bestünden derzeit „so gut wie nicht“, teilte die Verwaltung den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung der Ortsgemeinde Rülzheim mit. Die Leerstandsvermarktung werde durch die Verbandsgemeinde in allen vier Ortsgemeinden wahrgenommen, um geeignete Maßnahmen zur Erhaltung oder auch Stärkung der kommunalen Wirtschaftskraft, zur Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes oder auch zur Sicherung und Verbesserung der örtlichen Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zu ergreifen. Dabei handele es sich aber um eine freiwillige Aufgabe, so die Verwaltung weiter. Die VG sei dabei „zentraler Ansprechpartner für Unterstützungsmaßnahmen oder sonstiger Anliegen ortsansässiger Unternehmen“. In letzter Zeit würden aber die Angebote der Wirtschaftsförderung wegen der örtlichen Situation sowie der Marktlage nur selten genutzt.