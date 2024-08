Das Schwegenheimer Traditionsunternehmen Kaufmann MET GmbH will mit seiner neuen Marke SKVenergie sein Engagement in der Photovoltaikbranche verstärken und hat dafür jüngst eine Niederlassung in Ludwigshafen eröffnet. Laut Mitteilung soll diese als zentraler Standort für die Aktivitäten in der Region dienen.

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben bestrebt, die Energiewende aktiv mitzugestalten und die Kompetenz im Bereich Photovoltaik, Stromspeicher, Wallbox, Stromtarifberatung sowie Klima- und Heiztechnik weiter auszubauen. Kaufmann ist seit 18 Jahren in der Solarbranche aktiv. Das Unternehmen wurde 2023 nach einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung von der Wirth-Gruppe aus dem badischen Waghäusel übernommen. Der strategische Investor sollte der Elektro- und Metalltechnikfirma neue Perspektiven und Wachstumsmöglichkeiten aufzeigen. Mit der Marke SKVenergie startet nun ein neues Kapitel. Die neue Niederlassung in Ludwigshafen ist in der Sternstraße 168 angesiedelt.

Investor erläutert Firmenphilosophie

„Wir sind überzeugt, mit unserer Marke SKVenergie an die erfolgreichen Jahre der Kaufmann MET anzuknüpfen und dass mit uns viele weitere erfolgreiche Projekte in der Region entstehen werden. Mit der SKVenergie stehen wir für Zuverlässigkeit, Innovation und ein starkes Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft“, wird Thomas Klein, Geschäftsführer der Kaufmann MET GmbH, in einer Mitteilung zitiert.

„In der Unternehmensgruppe bieten wir seit über 20 Jahren maßgeschneiderte Photovoltaiklösungen von hoher Qualität – vom Erstkontakt über die Projektierung bis zur fertigen Anlage und darüber hinaus. Daher können sich auch die Kunden der SKVenergie darauf verlassen, dass sie auf jedem Schritt ihres Projekts professionell begleitet werden“, erläutert Markus Wirth die Firmenphilosophie der Wirth-Gruppe.

