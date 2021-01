Zum 1. Februar übernimmt Kaufland den Real-Markt in Germersheim in der Mainzer Straße. Das teilt das Unternehmen mit.

Die rund 100 Real-Mitarbeiter erhalten nach Angaben der Schwarz-Gruppe eine neue berufliche Perspektive. Gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen von Real werde Kaufland den Markt erfolgreich weiter betreiben. Für die Kunden bleibt er als Nahversorger für Lebensmittel und alles für den täglichen Bedarf erhalten.

Am Montag, 1. und Dienstag, 2. Februar bleibt der Markt laut Kaufland geschlossen. An diesen beiden Tagen werde dieser mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht. Bereits am Mittwoch, 3. Februar, können Kunden bei Kaufland in der Mainzer Straße einkaufen. In den folgenden Wochen wird der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert. Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt, so dass die Kunden auch während dieser Zeit wie gewohnt einkaufen können.

Bundesweit betreibt Kaufland über 670 Märkte und beschäftigt über 72.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Ergänzt wird dieses Angebot unter anderem durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren sowie durch wöchentlich und saisonal wechselnde Aktionsware.