Viele müssen ihren Gürtel immer enger schnallen. Aber es gibt Möglichkeiten für die Kommunen, die Situation ihrer Bürger zu verbessern

Nein, in der Spargelzeit dreht sich nicht für alle Südpfälzer alles um das königliche Gemüse. Denn sie sind weit davon entfernt, Könige zu sein. Zumindest im Durchschnitt gehören der Kreis Germersheim und die Stadt Landau bei der Kaufkraft zum unteren Viertel im Land. Zwar gibt es viele, die weiter unbeschwert die Feste feiern können, wie sie fallen. Mindestens genauso viele müssen aber ihre Gürtel immer enger schnallen.

Die Gründe dafür: Vor allem hohe Mieten und in vielen Bereichen niedrige Löhne. Aber es gibt Möglichkeiten für die Kommunen, die Situation ihrer Bürger zu verbessern. Am Beispiel der Stadt Wörth – einst der industrielle Motor des Kreises – kann man sehen, wie man das macht. Aber auch wie nicht.

Die Wohnbau Wörth zum Beispiel hat immer wieder gezeigt, dass auch unter ungünstigen Bedingungen wirtschaftlich Wohnungen mit Sozialbindung gebaut werden können. Dafür muss man beim Bauen in die Höhe gehen, mit Einfamilienhäusern geht das nicht. Aber selbst einige an Hochhäuser eigentlich gewohnte Wörther Stadträte tun sich schwer, von diesem flächenfressenden Ideal Abschied zu nehmen. Kaum kommt ein Investor und will auf einem schwer erschließbaren Grundstück im Altort 78 Wohnungen bauen, stören sie sich an den geplanten Flachdächern. Von einer solchen kleinlichen Bedenkenträgerei profitieren nur zwei Gruppen: die großen Wohnungsgesellschaften und die AfD.

Und es braucht mehr Arbeitsplätze mit einem möglichst hohen Lohnniveau. Die Stadt Wörth hat über Jahrzehnte in einer Gemeinschaftsleistung von Verwaltung und allen Stadtratsfraktionen erfolgreich Industriebetriebe angesiedelt. Aber jetzt scheint der Schwung verloren. 30 Hektar Gewerbefläche, vom letzten Bürgermeister mit enormen Kraftaufwand dem Planungsverband abgetrotzt und erst kürzlich genehmigt, will die Stadt unter neuer Regie zumindest derzeit nicht entwickeln. Obwohl dort sogar forschungsnahe Unternehmen aus dem Umfeld des KIT angesiedelt werden könnten. Aber anstatt zu versuchen, in schwierigen Zeiten die Zukunft der Stadt für folgende Generationen zu sichern, flüchtet die Stadtpolitik sich mutlos ins Klein-Klein.

Nicht nur in Wörth, fast überall ist die Angst vor einschneidenden Entscheidungen zu spüren. Der ständige Verweis auf Land und Bund zeugt davon, bleibt er doch absehbar ohne Widerhall. Auch davon wird am Ende die AfD profitieren. Das ist nicht ohne bittere Ironie: Denn diese Partei konnte für die meisten Gemeinderäte im Kreis noch nicht einmal Kandidaten finden und hat schon deshalb selbst keine Zukunft.