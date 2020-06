Wie am Freitag bekannt wurde, will die Warenhauskette Kaufhof 62 von 172 Häusern bundesweit sowie zwei Schnäppchen-Center dicht machen. 5.317 der insgesamt 28.000 Mitarbeiter verlieren laut Gesamtbetriebsrat dadurch ihre Arbeitsplätze. Davon betroffen sind auch fünf Filialen in Baden-Württemberg. Neben einem der beiden Mannheimer Häuser trifft es auch die Filialen in Stuttgart Bad Cannstatt, Göppingen (ehemals Kaufhof), Leonberg und Singen (ehemals Karstadt).

Mehr zum Thema lesen Sie hier.