Eine abenteuerlustige Katze hielt am Dienstag die Kräfte der Feuerwehr und Polizei in Atem. Die knapp einjährige Ausreißerin wollte hoch hinaus und kletterte auf einen Baum. Oben angekommen verließ sie dann der Mut. „Nach einer Rettungsaktion aus der Baumkrone wurde sie der glücklichen Eigentümerin übergeben“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.