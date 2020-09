Als ein 46-jähriger Bellheimer zuhause ankam und seinen Wagen abstellte, konnte er kaum glauben, was er da sah: Er musste feststellen, dass sich eine Katze in seinem Kühlergrill verfangen hatte.

Zuvor war er auf der L540 in Richtung Rülzheim gefahren. Dabei hatte er zwar einen Knall vernommen, diesen aber nicht zuordnen können. Da die Katze zum Glück noch lebte, baute der Fahrer die Stoßstange ab und befreite so das nur leicht verletzte Tier. Am Fahrzeug entstand ein verhältnismäßig hoher Sachschaden. „Nachdem die Katze befreit wurde, flitzte diese als Dank davon“, schreibt die Polizei.