Der Zweigverein Bellheim des Katholischen Deutschen Frauenbunds beteiligt sich zusammen mit den örtlichen Bäckereien Hoffelder und Walter in der Fastenzeit an der „Solibrot–Aktion“, die der KDFB-Bundesverband und das Hilfswerk Miserior gemeinsam durchführen. Bies Karfreitag werden Kunden gebeten, beim Kauf eines sogenannten Solibrotes oder eines Brotes aus dem Sortiment beziehungsweise eines Brötchens oder Kaffeestückchens eine Spende in die dort aufgestellte Sammelbox zu werfen. Mit dem Erlös soll ein Beitrag für die Bekämpfung des weltweiten Hungers geleistet werden.