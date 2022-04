Kathleen Fahrentholz ist die neue Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Jockgrim. Der Verbandsgemeinderat wählte sie einstimmig, vorerst bis 2024, in dieses Amt. Es wurde während der laufenden Amtsperiode frei, weil die bisherige Stelleninhaberin aus der Verbandsgemeinde weggezogen ist. Die 46-jährige Fahrentholz stellte sich vor ihrer Wahl, sie war die einzige Kandidatin, dem Ratsgremium vor. Seit 2010 betreibt sie als Selbstständige ihr Unternehmen „KF-Alltagsbetreuung“, vorher arbeitete die gelernte Krankenpflegerin und mehrfache Mutter in mehreren Pflegebereichen. „Ich denke, dass ich durch meine Arbeit als Alltagsbetreuerin weiß, was Senioren brauchen“, begründete sie ihre Kandidatur. Nach einer kurzen Fragerunde an sie und zu ihrer Haltung in Bezug auf bestehende Seniorenangebote wurde die ehrenamtlich Beauftragte gewählt.