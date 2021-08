Bereits in der Nacht zum Samstag wurde ein Kater in Bereich der Weierbachstraße in Kraichtal-Menzingen angeschossen und dadurch schwer verletzt, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der zweijährige Kater wurde vermutlich mittels eines Luftdruckgewehrs zwischen 20 und 10 Uhr im Bereich der Weierbachstraße und dem angrenzenden Feldgebiet angeschossen. Das Tier musste mit schweren Verletzungen in eine Tierklinik gebracht und behandelt werden. Der Polizeiposten Kraichtal ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.