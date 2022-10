Die Sirenen im Kreis können derzeit größtenteils nur noch Feueralarm verkünden. Doch das soll sich ändern. Dabei unterscheidet sich das neue System in zwei wesentlichen Punkten von den Motorsirenen.

Der 10. September 2020 war in Sachen Katastrophenschutz in Deutschland ein denkwürdiger Tag: Es war der erste bundesweite Warntag. Dabei ging ziemlich viel schief, die Warnungen hätten viele Menschen nicht oder nur mit Verspätung erreicht. Schon damals war vielen Kreisbürgern aufgefallen, dass keine Sirenen mehr heulten. Das war sogar so vorgesehen: Das bundesdeutsche Warnnetz war auch in der Südpfalz Anfang der 1990er Jahre abgebaut worden, die Betreuung der Sirenen wurde vom Bund an die Landkreise übertragen. Die Sirenen wurden nun von den Feuerwehren genutzt und programmiert, entsprechend war nur noch das Signal Feueralarm vorgesehen. Zwei Ausnahmen gibt es im Landkreis: In Germersheim und in Lingenfeld könnten auch die Katastrophenwarnung und -entwarnung erklingen.

Warnsystem mit drei Säulen zeigt Schwächen

Doch die Sirenen sollten ja auch nur noch eine von drei Säulen im Warnsystem sein: Jeder Feuerwehr im Kreis stehe mindestens ein Fahrzeug zur Verfügung, das mit Lautsprecherdurchsagen informieren könnte, erläuterte damals Kreisfeuerwehrinspekteur Mike Schönlaub gegenüber der RHEINPFALZ. Eine weitere Säule waren die Warnapps Nina und Katwarn, die allerdings am Warntag ihre Schwächen zeigten. Schon Ende September 2020 sagte deshalb der Kreisfeuerwehrinspekteur: „Ich will auch die Sirenen wieder haben.“ Doch die kosten viel Geld.

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gibt es nun auch wieder den politischen Willen, der nötig ist, um ein Warnsystem mit Sirenen zu finanzieren. Inzwischen geht es um die Einrichtung eines „flächendeckenden Sirenenwarnnetzes, auf Gemeinde- und Kreisebene, zur Warnung der Bevölkerung bei großen Schadens- und Flächenereignissen innerhalb der Gemeinden, oder im Landkreis“.

Sirenen benötigen Strom

Derzeit betreiben der Landkreis und seine Kommunen noch 51 Motorsirenen vom Typ E57. Diese benötigen zum Betrieb eine 360 Volt Stromversorgung. Ein Problem, das gerade mit Blick auf mögliche Blackouts gerade diskutiert wird: „Bei Stromausfall können die Sirenen nicht aktiviert werden“, heißt es Unterlagen des Kreises Germersheim. Mit einem neuen System soll die „gesamte Bevölkerung im Landkreis (...) schnell und unverwechselbar, alarmiert oder informiert“ werden können. Dazu sollen die motorbetriebenen Sirenen durch moderne, elektronische Sirenen im gesamten Kreisgebiet ersetzt werden. In Gemeinden und Städten ohne Sirenen sollen neue Sirenenanlagen aufgebaut werden.

Diese funktionieren dann zumindest zeitweise auch ohne Strom: Die neue Generation von elektronischen Sirenen wird mit 220 Volt betrieben und hat eine Pufferbatterie. „Diese Pufferbatterie muss bei einem Stromausfall noch mindestens vier Warnzyklen durchführen können“, heißt es in den Unterlagen.

Warnton und Sprachnachricht weithin hörbar

Das Sirenensignal soll im Außenbereich hörbar sein und in den besiedelten Gebieten „mindestens 65 Dezibel (dBa) an der Fassade“ erreichen. Dabei können besonders zu beschallende Gefahrenschwerpunkte die Anzahl der Sirenenstandorte beeinflussen. Außerdem geben die neuen Sirenen nicht nur Warntöne ab: Auf diesem Weg könnten der Bevölkerung künftig auch Sprachnachrichten übermittelt werden.

Im Kreistag wurde am Montag eine erste Kostenschätzung vorgestellt, die die SiQ GmbH mit Sitz in der Nähe von Frankfurt im Auftrag des Kreises erstellt hat. Das Unternehmen habe unter anderem in Neustadt, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und weiteren Städten im Bundesgebiet, flächendeckende Sirenenwarnsysteme entwickelt und von der Planung bis zur Ausführung und Übergabe begleitet, heißt es dazu in den Unterlagen.

Derzeit wird von 48 Sirenenanlagen in Dach- und Gebäudemontage (Um- oder Neubau vorhandener Sirenenanlagen) ausgegangen. Hier werden die Kosten derzeit auf 816.000 Euro netto geschätzt. Dazu kommen 12 Sirenen-Mastanlagen mit geschätzten Kosten von 420.000 Euro netto.

Die Kosten belaufen sich auf rund 1,47 Millionen Euro. Bereits bewilligt ist bisher ein Bundeszuschuss von zirka 235.000 Euro. Von den verbleibenden zirka 1,24 Millionen Euro übernimmt der Kreis zwei Drittel, die Kommunen tragen ein Drittel der Kosten. Weitere Kostenpunkte werden die Ingenieurs- und Planungsleistungen sowie die in den Folgejahren anfallenden Wartungskosten sein. Der Kreistag stimmte den Plänen geschlossen zu.