Der Katastrophenschutz im Landkreis wurde mit der Ernennung von Orga-Leitern und eines Leitenden Notarztes komplettiert.

Mike Schönlaub, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) im Landkreis Germersheim, hatte zur traditionellen Frühjahrsbesprechung ins Hagenbacher Kulturzentrum eingeladen. Mehr als 100 Führungskräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen waren dieser Einladung gefolgt. Landrat Fritz Brechtel hob den hohen Stellenwert dieses Ehrenamts hervor, das im Landkreis Germersheim von 1150 Feuerwehrangehörigen und weiteren 350 Jugendlichen bei der Jugendfeuerwehr ausgeübt wird. „Der Ausbau des Sirenenwarnnetzes wird in Kürze mit dem Aufbau der ersten Mastsirenen in eine entscheidende Phase wechseln. Ich rechne fest damit, dass wir bis zum dritten Quartal des kommenden Jahres ein flächendeckendes System vorhalten können“, so Brechtel.

Nachdem bei der vergangenen Besprechung bereits Susanne Schellenbach-Andres zur Leitenden Notärztin ernannt wurde, konnte die Einheit mit weiteren Ernennungen in Hagenbach komplettiert werden: Michael Nau als Leitender Notarzt und Sebastian Geißert sowie Martin Volz zu Organisatorischen Leiter.