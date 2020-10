In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Stadtgebiet Germersheim an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Die bislang unbekannten Täter machten sich dabei an Fahrzeugen in der Queichstraße, der Geschwister-Scholl und der Friedrich-Ebert-Straße zu schaffen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.