Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in mehreren Straßenbahnen in Karlsruhe die Fahrkartenautomaten aufgebrochen und hierdurch einige Tausend Euro Bargeld erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 1.30 und

7 Uhr Zutritt zum Betriebsgelände der Verkehrsbetriebe Karlsruhe in der Wikingerstraße. Anschließend öffneten sie gewaltsam drei dort abgestellte Straßenbahnen. Innerhalb der Bahnen brachen die Einbrecher dann die dortigen Fahrscheinautomaten auf, um an die Geldkassetten zu gelangen und daraus das enthaltende Bargeld zu entwenden. Über die Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Zeigen werden gesucht. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.