Am Freitag, 15. Juli, 20 Uhr präsentiert die TSG Jockgrim unter dem Zeltschirm am Sportplatz Christian „Chako“ Habekost mit seinem neuen Programm „Live is ä Comedy“. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 30 Euro bei reservix.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.