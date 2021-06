Nachdem sich die Inzidenzzahlen auf einem niedrigen Niveau eingependelt haben, können endlich die Eintrittskarten des ausgefallenen Auftrittes von Christian „Chako“ Habekost zurückgegeben werden. Geplant war der Abend am 4. April dieses Jahres in Rheinzabern. An folgenden Terminen können die Karten im Clubhaus des SV Olympia in der Pfeifferstraße zurückgegeben werden: Dienstag, 15. Juni, und Mittwoch, 16. Juni, jeweils von 18 bis 19 Uhr. Wer an den beiden Terminen verhindert sein sollte, soll sich per E-Mail unter info@svo-rheinzabern.de melden. Geltende Corona-Bedingungen sind einzuhalten.