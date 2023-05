Die sechs Damen des Ensembles Stimmalarm aus Jockgrim geben am Sonntag, 18. Juni, in der Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut ein Showkonzert. Dieses Konzert ist Teil der Jubiläumsveranstaltungen, die der Gesangverein Liederkranz-Sängerbund 1846 Neureut anlässlich seines 175-jährigen Bestehens feiert. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Karten zum Preis von 18 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Schüler und Studenten gibt es unter anderem im s’Buchlädel im Maximiliancenter in Maximiliansau und in der Hauptstraße 81 in Kandel, im Touristenbüro in Karlsruhe, Am Marktplatz, oder online unter https://karten.neuchoreut.de. Weitere Infos unter www.stimmalarm.de