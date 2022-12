In knapp drei Wochen wird bei der „Night of Carnival“ das neue Rülzheimer Prinzenpaar vorgestellt . Ab sofort sind Karten für diese Veranstaltung und die Prunksitzungen der Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ (KGR) erhältlich.

Bis zur Krönungsnacht am Samstag, 14. Januar, läuft in der Dampfnudel der Aufbau und die Tanzgruppen trainieren bereits dort auf der Bühne. Die KGR hat für die „Night of Carnival“ ein buntes Programm mit karnevalistischer Tradition, Comedy und Tanz zusammengestellt. Mit dabei sind die Stechergarde – das Aushängeschild der Rülzheimer Fasnachter – die gemischte Garde der KG rot-weiß Losheim sowie das Männerballett. Erstmals begrüßt werden die „Rope Skipper“ der Turnerschaft Germersheim. Zwischen den Showeinlagen können die Besucher selbst das Tanzbein schwingen, begleitet von der Band „Twincats“.

Die Prunksitzungen, die an den Samstagen 21. und 28. Januar sowie 4. Februar stattfinden, stehen unter dem Motto „KGR Chartshow – endlich feiern alle wieder, die KGR im Discofieber“.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es online unter www.ticket.karneval-ruelzheim.de oder telefonisch bei Manuela Gadinger, Telefon 0152 295 17 569.