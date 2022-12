Für das traditionelle Neujahrskonzert des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur sind Karten im Vorverkauf erhältlich. Am Samstag, 7. Januar 2023, 19 Uhr, präsentiert das „PalatinaKlassik“ unter der Leitung von Leo Kraemer in der Germersheimer Stadthalle ein Neujahrskonzert mit beschwingter Musik zum Jahreswechsel. Kartenvorbestellungen (A-Kategorie zum Preis von 20 Euro und B-Kategorie zum Preis von 17 Euro) sind per E-Mail an k.traeber@kreis-germersheim.de oder schriftlich an die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule, Ritter-von-Schmauß-Str./Ecke Paradeplatz 8, 76726 Germersheim möglich.