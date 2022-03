Mit dem „Grüffelo-Kind“ gastiert das Figurentheater Fischer von Donnerstag, 31. März, bis Sonntag, 3. April, auf dem Festplatz Maximiliansau. Gespielt wird täglich um 16.30 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr und 14 Uhr.

„Der Grüffelo“ wurde im beliebten Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson von einer kleinen Maus in die Flucht geschlagen. In der Fortsetzung „das Grüffelo-Kind“ schleicht sich das Kind des großen Pelzwesens nachts aus der Höhle und erlebt eigene Abenteuer mit Fuchs, Schlange und Maus im Wald.

Eine Vorstellung dauert zirka 50 Minuten und ist laut Veranstalter für Kinder ab 2 Jahren geeigent. Der Eintritt pro Person kostet 11 Euro, ermäßigt 10. Tickets können 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse oder unter 01573 1151434 reserviert werden.

Kartenverlosung



Die RHEINPFALZ verlost vier mal zwei Karten an Leser. Wer „Das Grüffelo-Kind“ sehen möchte, schreibt unter Angabe seines Namens und seines Wunschtermins eine Mail an redger@rheinpfalz.de. Wir verlosen die Karten unter allen Einsendungen, die bis 12 Uhr am Mittwoch, 30. März, per Mail eingegangen sind.