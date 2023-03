Der Zirkus kommt. Vom 23. bis 26. März ist Germersheim Station der Deutschland-Tournee von Circus Rudolf Renz. Dafür kann man bei der RHEINPFALZ fünf mal zwei Freikarten gewinnen. Und zwar für die Premierenvorstellung am Donnerstag, 23. März, 17 Uhr. Nicht nur in dieser Vorstellung werden internationale Artisten wie Marta Vylslotska aus der Ukraine ihr Publikum unterhalten. Auch Clown Olek wird seinen Teil dazu beitragen. Und Direktor Rudolf Renz hat mit seinen edlen Araber-Hengsten eine Freiheitsdressur einstudiert, bei der die Pferde ohne Zügel in der Manege laufen und nur auf sein Kommando reagieren.

Wer zwei Karten gewinnen möchte, schreibt bitte bis Montag, 20. März, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Kennwort „Circus“ und einer Kontakttelefonnummer an redger@rheinpfalz.de. Bei mehr als fünf Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden in der Germersheimer Rundschau veröffentlicht. Viel Glück!

Info



Vorstellungen des Circus Renz’ auf dem Germersheimer Messplatz, Waldstraße: Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. März: donnerstags und freitags, jeweils 17 Uhr, samstags, 15 und 18 Uhr, sonntags, 11 Uhr. Donnerstags und freitags Familientage (Erwachsene zahlen Kinderpreise). Weitere Infos unter www.circus-rudolf-renz.de oder telefonisch unter 0163 8725666.