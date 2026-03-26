Silvia Karnutsch bleibt Vorsitzende des Fördervereins der Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth. Sie wurde bei der Jahreshauptversammlung ebenso einstimmig wiedergewählt wie die übrigen Vorstandsmitglieder.

Zur neuen zweiten Vorsitzenden wurde Sevda Schöffel gewählt. Kassenwartin ist Tanja Fredrich, Schriftführer Michael Trauthwein. Die bisherige zweite Vorsitzende Wenke Benker trat nicht mehr zur Wahl an.

In ihrem Bericht blickte Karnutsch auf zahlreiche Aktivitäten und Förderungen im vergangenen Jahr zurück. So wurden unter anderem Präventionsprojekte in verschiedenen Klassenstufen, die Produktion des Schultimers sowie besondere Lehr- und Lernmittel finanziert.

Rund 20 bedürftige Schülerinnen und Schüler erhielten Zuschüsse für Klassenfahrten. Zudem stiftete der Förderverein Leistungs- und Sozialpreise, die zum Schuljahresende verliehen werden, sowie besondere Auszeichnungen für Abschluss- und Abiturfeiern.

Auch bei mehreren schulischen Veranstaltungen war der Verein vertreten. Unter anderem organisierte er ein Elterncafé für die Eltern der neuen Fünftklässler am ersten Schultag. Beim Schulfest wurden zudem CBG-Merchandise-Artikel verkauft, die vom Förderverein vorfinanziert worden waren.