Der Karnevalverein Lustavia stehe zu seiner Aussage: „Wir werden unsere Veranstaltungen durchführen, sofern das mit vertretbarem Aufwand machbar ist.“ Doch leider sei der Aufwand nicht mehr vertretbar, so der Verein in einer Mitteilung.

Die Gründe: Der Einlass zu den Veranstaltungen wäre nach der 2G-plus-Regel. Also müsste in kürzester Zeit vor Einlass (fast) alle Gäste und Aktiven getestet werden. Das ist schlichtweg nicht möglich. Bei der Veranstaltung wäre durchgehend Maskenpflicht. „Feiern, lachen, fröhlich sein - ohne Mimik? Ein Büttenredner, der auf Masken anstatt auf lachende Gesichter blickt? Das geht das nicht“, so der Verein.

Hallen gesperrt

Zudem habe die Verbandsgemeinde sowohl die Schulturnhalle Lustadt als auch das Bürgerhaus Westheim für Vereinsaktivitäten gesperrt. Somit gebe es keine Trainingsmöglichkeit. Und: „Kein Training, keine Auftritte.“ Der Verein sucht bereits nach einer Lösung und hat die Verbandsgemeinde kontaktiert.

Rechtlich seien die Veranstaltungen nach wie vor erlaubt, so die Lustavia: „Doch wie lange und zu welchem Preis? Welche Hürden kommen spontan noch hinzu? Wir haben keine Planungssicherheit und stellen die Gesundheit der Mitglieder und Aktiven die erste Stelle.“ Die Konsequenz: Die Prunksitzungen 2022 werden nicht stattfinden können. „So traurig es uns auch macht.“

Die Mitteilung der Lustavia schließt mir einem Appell: „Stellen wir uns diesem Virus mit aller Kraft entgegen und tun gemeinsam, was nötig ist, um so bald als möglich wieder vor ausverkauftem Haus unbeschwert feiern zu dürfen!“