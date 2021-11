Dieser Weihnachtsmarkt findet – zumindest Stand Freitag – tatsächlich statt: Ab Montag ist die Karlsruher Innenstadt wieder hell erleuchtet und auf dem Marktplatz, dem Friedrichsplatz, vor St. Stephan wird es wieder betont weihnachtlich zugehen. Von 11 bis 21 Uhr sind die Stände geöffnet, von donnerstags bis samstags sogar bis 22 Uhr. Auch die Eiszeit vor dem Schloss wird am Montag in Betrieb gehen und dann täglich von 10 bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr geöffnet sein. Der weihnachtliche Budenzauber endet traditionell am 23. Dezember, die Eiszeit am 30. Januar kommenden Jahres. In den unterschiedlichen Bereichen gelten jeweils die 3G-Regel und die 2G-Regel.

Gänzlich abgesagt wurde der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach, wo es mit den Hygienerichtlinien richtig schwierig geworden wäre.

