Die Turmbergbahn wird am Freitag, 31. Dezember, nicht in Betrieb sein. Begründet wird dies mit der von der Stadt Karlsruhe vom Silvestertag bis zum Neujahrsmorgen verhängte Allgemeinverfügung nach der wegen der Corona-Lage ein Alkoholkonsum-, Pyrotechnik- und Verweilverbot auf dem Turmberg in Durlach gilt. Der Karlsruher Hausberg ist ein beliebtes Ausflugsziel. In den letzten Jahren versammelten sich in der Silvesternacht immer viele Menschen zum Feiern und Feuerwerk-Beobachten an der frischen Luft. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Januar, steht die Bahn laut den Verkehrsbetrieben wieder zwischen 10 und 18 Uhr bereit.