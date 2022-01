Aufgrund der aktuell steigenden Inzidenzen schließt das Skandidorf auf dem Karlsruher Messplatz vorzeitig schon zum 16. Januar. Darüber informieren die Organisatoren des skandinavischen Dorfs. Ursprünglich sollte bis in den Februar hinein geöffnet sein. In den kommenden Tagen gelten neue Öffnungszeiten. Reservierungen für einen Platz in den Gastro-Holzhütten werden noch unter www.skandidorf.de entgegen genommen.