Nach der coronabedingter Pause findet in diesem Jahr wieder der große Fastnachtsumzug in Karlsruhe statt. Unter dem Motto „Jetzt isch endlich g’nug mit Buddle, des neue Karlsruh’ isch zum Knuddle“ ziehen mehr als 70 Narrengruppen und -vereine am Dienstag, 21. Februar, auf einer neuen Umzugsstrecke durch die Innenstadt.

Ab 14.11 Uhr gehen die Fußgruppen und Motivwagen auf die rund zwei Kilometer lange Umzugsstrecke, die in diesem Jahr anders als gewohnt verläuft. Es werden über 2000 Teilnehmer erwartet. Die Aufstellung des närrischen Gaudiwurms ist in der Ettlinger Straße. Von da geht es über die Mathystraße, Karlstraße und Kaiserstraße bis zum Kehraus am Markplatz. Neu ist auch der närrische Markt rund um die Pyramide. Die Organisatoren des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (FKF) und der Stadt weisen darauf hin, das Polizei und Rettungskräfte beim Umzug präsent sein werden und bitten Gäste des Umzugs mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Es ist mit weitläufigen Sperrungen zu rechnen.