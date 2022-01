Als eines der ersten Freibäder in Deutschland startet das Sonnenbad am Freitag, 18. Februar, in die Schwimmbadsaison. Das gibt der Vorstand des zuständigen Freundeskreises nun bekannt. Derzeit laufen noch Sanierungs- und Säuberungsarbeiten auf dem Areal am Karlsruher Rheinhafen. Auch in diesem Jahr sind besondere Events und Aktionen beim traditionellen Anbaden geplant. Wer seine Bahnen im Freibad ziehen möchte, muss die dann jeweils aktuellen Corona-Maßnahmen beachten. Das Team sei mittlerweile erprobt und man hoffe auf bessere Einnahmen als in der letzten Saison. Und auch das 12-Stunden-Schwimmen soll Ende September wieder stattfinden können, zeigen sich die Vereinsmitglieder optimistisch. Los geht es für alle Wasserratten am Eröffnungstag bei freiem Eintritt um 10 Uhr.