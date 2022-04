Ab morgen, Samstag, wird wieder die Karlsruher Frühlingsmesse veranstaltet. Bis Ostermontag, 18. April, sind die knapp 50 Fahrgeschäfte und Fressbuden dann auf dem Messplatz aufgebaut. Darunter sind laut zuständigem Schaustellerverband das beliebte Riesenrad, der „BreakDance“ und eine Überschlagschaukel. Auch für kleinere Kinder gibt es Fahrgeschäfte. Und: Die Einlass-Kontrollen an den Eingängen zum Fest entfallen, ebenso wie die Maskenpflicht Beim letzten Frühlingsfest hatten die Schausteller zudem Eintritt von den Besucher verlangt, da viel zusätzliches Personal an den Eingängen bezahlt werden musste. All dies entfällt laut Organisatoren nun. Die Öffnungszeiten des Frühlingsfestes sind montags bis samstags von 13 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 23 Uhr. Am Donnerstag, 14. April, ist der Familientag mit reduzierten Preisen und am Karfreitag bleibt das Frühlingsfest geschlossen. Die Frühjahrsmess’ ist auch bereits angekündigt und soll in diesem Jahr vom 26. Mai bis 6. Juni durchgeführt werden.