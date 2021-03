Eine Wildschweinrotte beeinträchtigte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr im Bereich des Karlsruher Adenauerrings den Verkehr. Die Tiere – vier ausgewachsene Wildschweine und etwa 15 kleine Frischlinge – hatten sich auf Höhe der Von-Beck-Straße in einem Waldstück zwischen dem Adenauerring und dem dort befindlichen Wohngebiet angesiedelt und wollten partout nicht zurück in den Wald. Deshalb musste die Polizei mit mehreren Streifen den Verkehr sichern. Der Fußweg musste komplett gesperrt werden, an der Straße wurden Tempo-30-Schilder aufgestellt. Über Nacht zogen sich die Tiere zurück in den Wald , so dass aktuell keine akute Gefahr mehr besteht. Laut den Angaben von Anwohnern, wurden bereits mehrfach Wildtiere in dem betroffenen Bereich gesichtet.

Vorsicht bei Wildtieren

Aus gegebenem Anlass raten Experten zur Vorsicht bei Begegnungen mit Wildtieren. Gerade in der Aufzuchtphase mit Frischlingen sind Wildschweine sehr aufmerksam und können schnell aggressiv werden. Die Tiere sollten daher nicht umstellt oder in Bedrängnis gebracht werden. Insbesondere jetzt zur Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit von Wildtieren sollten Hunde im Wald oder in Randgebieten vorsorglich an der Leine gehalten werden. Auch empfiehlt es sich auf den dafür gedachten Wegen zu bleiben.