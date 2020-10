Ein Einsatzfahrzeug der Polizei ist in Karlsruhe am Donnerstag gegen 16 Uhr mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Durlacher Allee bei der Einmündung des Weinwegs. Dabei sei eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden.

Wie die Beamten weiter mitteilen, fuhr die Streifenbesatzung zuvor auf der Durlacher Allee in Richtung Innenstadt und wollte an der Einmündung des Weinwegs bei eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn wenden. Dabei übersah die Fahrerin des Streifenwagens die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn, weshalb es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Die Polizeibeamtin habe „großes Glück“ gehabt – sie sei bei dem „heftigen seitlichen Aufprall der Bahn“ nur leicht verletzt worden, heißt es weiter.

Der zum Weinweg führende Linksabbiegestreifen der Durlacher Allee wurde daraufhin gesperrt, der Straßenbahnverkehr kam in beide Fahrtrichtungen bis gegen 16.30 Uhr zum Erliegen. An der Bahn entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich, am Streifenwagen in Höhe von geschätzt 35.000 Euro.