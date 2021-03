Mit über zwei Promille ist am Donnerstagmorgen ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Durlacher Ottostraße unterwegs gewesen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 9.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Ottostraße in Richtung Durlach. Bei einem zuvor getätigten Einkauf in einem Getränkemarkt fiel der betrunkene Autofahrer einem Kunden auf, der die Polizei alarmierte. Diese konnte den 53-Jährigen kurz darauf stoppen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.